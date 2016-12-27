Три человека погибли в ДТП в Удмуртии

Три человека погибли в ДТП в Глазовском районе Удмуртии. Авария произошла сегодня на 68-м км трассы Игра–Глазов, сообщили в пресс-службе ГИБДД МВД по региону.

По данным ИА «Сусанин», по неизвестным причинам автомобиль «Газель» занесло на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Daewoo Nexia.



От полученных травм на месте скончались водитель и двое пассажиров иномарки — молодой человек и девушка, которые находились на заднем сиденье. Водитель «Газели» и пассажир Daewoo Nexia, находившийся на переднем сиденье, госпитализированы.

Читайте также:

Четыре человека погибли в ДТП на Кубани

В Ярославской области столкнулись шесть автомашин