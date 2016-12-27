На главной площади Самары установят деревянный дом Деда Мороза. Проект «В гостях у самарского Деда Мороза» будет работать на площади Куйбышева с 29 декабря по 8 января.

Деревянный срубовый дом Деда Мороза будет празднично оформлен. Для гостей резиденции подготовлены развлечения. Интересным, по мнению организаторов, станет такой аттракцион, как сосновый лес-лабиринт.



Как передает «ВолгаНьюс.рф», у дома самарского Деда Мороза будет установлен сценический подиум, на котором покажут анимационные, концертные и театрализованные программы. В период зимних каникул пройдут тематические дни — спортивный, музыкальный, театральный, в рамках которых выступят творческие коллективы области.