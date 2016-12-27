Реклама сериала «Универ» возмутила жителя Архангельска

На заседании экспертного совета по применению законодательства о рекламе в архангельском управлении антимонопольной службы, прошедшего накануне, решали судьбу наружной рекламы сериала «Универ» на улицах областного центра.

Плакаты, как сказано в материалах заседания, с изображением «тазобедренной части предположительно женского тела в синих джинсах с надписью «Учись», возмутили неизвестного жителя Архангельска. Он написал жалобу в местный антимонопольный орган, по закону отвечающий за рекламу.

Специалисты УФАС признали, что в рекламе есть доля эпатажа, но изображение не нарушает законов и этических норм. Баннеры останутся на улицах Архангельска.

Как сообщает News29.ru, в других городах России реклама с женской попой также возмущала людей. С жалобами с региональные УФАС обращались жители Екатеринбурга, Краснодара и Чувашии.