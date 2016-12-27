Захарова: Борис Джонсон не понимает, что происходит в Сирии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала главе МИД Великобритании Борису Джонсону поменять риторику по сирийской тематике.

«Я прекрасно понимаю, что Борис Джонсон не является профессиональным дипломатом, но не до такой же степени», — сказала Захарова, передает «РИА Новости».

Она подчеркнула, что министр иностранных дел Великобритании не понимает, что происходит в Сирии.

«Не буду даже комментировать эти пассажи, которые, мне кажется, стали уже антикварными, о том, что [президент Сирии Башар] Асад должен уйти. Об этом, кстати говоря, продолжает говорить, если Борис Джонсон не знает, только самая оголтелая оппозиция, экстремисты и боевики. Его коллеги уже поменяли давно свой вокабуляр на эту тему», — подчеркнула чиновница.