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В центре Москвы в новогоднюю ночь ограничат движение транспорта

На улицах столицы будут открыты торговые ярмарки

Движение транспорта в центре Москвы будет ограничено в канун Нового года, сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

Как сообщает «Утро.Ру», с 31 декабря до утра 1 января нельзя будет проехать по ряду центральных улиц столицы.

Представитель ведомства пояснил, что в ночь на 1 января на Манежной площади, площади Революции, Тверской и Пушкинской площадях, Тверском бульваре, улицах Рождественка и Кузнецкий Мост до 03.00 мск будут работать торговые ярмарки «Путешествие в Рождество» и на них ожидается большое количество людей.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

В центре Москвы в новогоднюю ночь ограничат движение транспорта

На улицах столицы будут открыты торговые ярмарки

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