В центре Москвы в новогоднюю ночь ограничат движение транспорта

Движение транспорта в центре Москвы будет ограничено в канун Нового года, сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.



Как сообщает «Утро.Ру», с 31 декабря до утра 1 января нельзя будет проехать по ряду центральных улиц столицы.

Представитель ведомства пояснил, что в ночь на 1 января на Манежной площади, площади Революции, Тверской и Пушкинской площадях, Тверском бульваре, улицах Рождественка и Кузнецкий Мост до 03.00 мск будут работать торговые ярмарки «Путешествие в Рождество» и на них ожидается большое количество людей.