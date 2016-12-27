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Обувная фабрика сообщила о банкротстве из-за проблем Татфондбанка

«Спартак» не может выплачивать зарплату сотрудникам из-за блокировки счетов

Первой жертвой проблем с Татфондбанком среди предприятий стала казанская обувная фабрика «Спартак». Одна из ведущих компаний легкой промышленности Татарстана сообщила о своем банкротстве.

Как напоминает ProKazan.ru, Татфондбанк приостановил обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств. Сейчас в банке работает временная администрация Агентства по страхованию вкладов. На три месяца объявлен мораторий на исполнение обязательств Татфондбанка перед другими кредиторами.

Решение о банкротстве ОАО «Обувная фабрика Спартак» объясняется невозможностью обслуживать кредиты и оплачивать зарплату и выходные пособия персоналу из-за блокировки счетов в Татфондбанке.

Ранее «Известия» писали, что правительство Татарстана выделило из гарантийного фонда республики 1 млрд рублей в качестве финансовой поддержки вкладчикам и предпринимателям, являющимися клиентами Татфондбанка и Интехбанка.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Обувная фабрика сообщила о банкротстве из-за проблем Татфондбанка

«Спартак» не может выплачивать зарплату сотрудникам из-за блокировки счетов

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