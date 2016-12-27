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Регионы Северного Кавказа показали низкую платежную дисциплину

Премьер-министр отметил рост долгов за газ и электричество в СКФО

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

Долги в топливно-энергетическом комплексе по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжают расти. Задолженность по газу за текущий год выросла на 6,6 млрд рублей (приблизительно на 10%). С учетом предыдущих лет общая задолженность по состоянию на 1 ноября текущего года составляет свыше 70 млрд рублей, а это более половины долгов за потребленный газ в стране. Об этом председатель правительства Дмитрий Медведев заявил на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

По словам премьер-министра, региональные поставщики, которые входят в "Россети", стали хуже рассчитываться с генерирующими компаниями. Общая задолженность увеличилась на четверть и составила 25 млрд рублей (41% от общероссийской задолженности на оптовом рынке). На розничном рынке задолженность составляет около 21 млрд рублей.

— Ситуация усугубляется тем, что в ряде регионов тарифы на электроэнергию пока остаются необоснованно заниженными и не обеспечивают экономическую эффективность работы энергокомпаний, — заявил глава кабинета министров.

Дмитрий Медведев напомнил участникам, что разговор о причинах роста долгов уже велся в марте. Тогда глава правительства заявил, что ситуация, при которой в регионе появляются незаконные врезки в газопроводы и создаются подпольные нефтеперерабатывающие заводы - недопустима.

— Прежде всего - это низкая платежная дисциплина. Исправлять ситуацию должны энергетические компании вместе с региональными властями и муниципалитетами, — продолжил премьер-министр.

Однако, как отмечалось на заседании, в региональном ТЭК отмечаются и определенные позитивные тенденции. В частности, роста долгов удались избежать целому ряду местных бюджетных организаций. Не нарастили долги за газ и теплоснабжающие компании округа.

При этом важной проблемой остается плохой учет поставляемых энергоресурсов. По словам премьера, энергосети на Кавказе сильно изношены, из-за чего наблюдается высокий уровень потерь при транспортировке, однако на эти потери нередко списывается и украденное.

— Чаще всего те, кто этим воровством и занимается, отделываются административными штрафами. Правоохранительные органы должны работать по этому направлению, выявляя правонарушения и преступления, оперативно реагировать на сигналы энергокомпаний. Самое главное, чтобы такие дела доходили до суда, — заявил Медведев.

Кроме того, в отрасли действуют различные схемы ухода от выплаты долгов, в частности, через целенаправленное банкротство организаций ЖКХ, сетевых и сбытовых компаний, сказал премьер.

— Здесь ненадлежащим образом работают и сами компании, и региональные власти. Необходимо строго разобраться, — обратился к участникам совещания Дмитрий Медведев.

Ранее премьер уже предупреждал глав регионов о том, что правительственная комиссия по социально-экономическому развитию СКФО проанализирует результаты энергетической политики в округе и после «разбора полетов» будут сделаны выводы об эффективности регионального руководства.

— Все решения должны иметь четкие индикаторы и сроки исполнения. За их исполнение и соблюдение этих сроков должны отвечать конкретные люди. Мы договаривались, что по итогам работы за этот год обсудим и вопросы дисциплинарной ответственности. В любом случае, определенные выводы должны быть сделаны, — сказал Дмитрий Медведев.

По словам главы Министерства по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова, премьер-министр дал срок до конца первого квартала 2017 года для того, чтобы все заинтересованные стороны смогли показать качественные изменения. 

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Регионы Северного Кавказа показали низкую платежную дисциплину

Регионы Северного Кавказа показали низкую платежную дисциплинуПремьер-министр отметил рост долгов за газ и электричество в СКФО

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