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Путин подписал указ о передаче всех акций «Уралвагонзавода» «Ростеху»

Положения документа должны быть исполнены в течение 18 месяцев

Президент России Владимир Путин подписал во вторник указ о передаче 100% акций «Уралвагонзавода» госкорпорации «Ростех» в качестве имущественного взноса.

Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение правительства РФ о передаче Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» в качестве имущественного взноса РФ находящихся в федеральной собственности акций акционерных обществ по перечню согласно приложению», — говорится в указе.

Отмечается, что положения документа должны быть исполнены в течение 18 месяцев.

При этом зампред российского правительства Дмитрий Рогозин пояснил, что такая мера принята в рамках создания единого «бронетанкового холдинга».

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Путин подписал указ о передаче всех акций «Уралвагонзавода» «Ростеху»

Положения документа должны быть исполнены в течение 18 месяцев

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