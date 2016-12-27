Путин подписал указ о передаче всех акций «Уралвагонзавода» «Ростеху»

Президент России Владимир Путин подписал во вторник указ о передаче 100% акций «Уралвагонзавода» госкорпорации «Ростех» в качестве имущественного взноса.



Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение правительства РФ о передаче Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» в качестве имущественного взноса РФ находящихся в федеральной собственности акций акционерных обществ по перечню согласно приложению», — говорится в указе.

Отмечается, что положения документа должны быть исполнены в течение 18 месяцев.

При этом зампред российского правительства Дмитрий Рогозин пояснил, что такая мера принята в рамках создания единого «бронетанкового холдинга».