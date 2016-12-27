Лыжники Вылегжанин, Белов, Легков и Петухов отстранены от соревнований

Российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов временно отстранены от участия в соревнованиях по подозрению в употреблении допинга. Такое решение приняла Международная федерация лыжного спорта (FIS), сообщил старший тренер дистанционной сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков и подтвердила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.



Спортсмены не смогут принять участие в многодневной гонке «Тур де Ски», которая пройдет с 31 декабря по 8 января, сообщает «Федеральное агентство новостей».

23 декабря «Известия» сообщали, что FIS после доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранила от международных соревнований шестерых российских лыжников. Их имена тогда не назывались.

В Федерации лыжных гонок России сообщили, что в этой ситуации было принято решение отказаться от проведения финала Кубка мира в Тюмени.

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