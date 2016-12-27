Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
27 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Лыжники Вылегжанин, Белов, Легков и Петухов отстранены от соревнований

FIS подозревает их в употреблении допинга

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов временно отстранены от участия в соревнованиях по подозрению в употреблении допинга. Такое решение приняла Международная федерация лыжного спорта (FIS), сообщил старший тренер дистанционной сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков и подтвердила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Спортсмены не смогут принять участие в многодневной гонке «Тур де Ски», которая пройдет с 31 декабря по 8 января, сообщает «Федеральное агентство новостей».

23 декабря «Известия» сообщали, что FIS после доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранила от международных соревнований шестерых российских лыжников. Их имена тогда не назывались.

В Федерации лыжных гонок России сообщили, что в этой ситуации было принято решение отказаться от проведения финала Кубка мира в Тюмени.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Лыжники Вылегжанин, Белов, Легков и Петухов отстранены от соревнований

Лыжники Вылегжанин, Белов, Легков и Петухов отстранены от соревнованийFIS подозревает их в употреблении допинга

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Ткачев

министр сельского хозяйства РФ

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Ильяс Умаханов

сенатор

Все мнения

Мнение

Виктор Горбачев

авиационный эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке