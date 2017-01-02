Как начать новую жизнь

Дело было так.



Звонок из «Известий» принес приятную новость. Милая девушка-журналист попросила меня написать статью про прокрастинацию. Срок исполнения — три дня. «Отлично! Как раз моя тема — вредные привычки!» — подумал я. И тут же внес в свое расписание эту задачу. Выделил время на завтра. Пока ехал домой, наговорил на диктофон план статьи. Когда смартфон оповестил меня о начале выполнения этой задачи, я отложил все остальные дела и сосредоточился на файле с соответствующим названием. Через два часа черновик статьи был готов. На следующее утро он был поправлен, дописан и выслан в редакцию. Сделав это и еще кучу дел, я решил наградить себя за свои достижения поездкой в подмосковный дом отдыха с семьей на пару дней. И тут же забронировал номер по телефону.



Или дело было так.



Звонок из «Известий» сулил очередную нагрузку, от которой нельзя отказаться. Девушка-журналист попросила меня написать статью про прокрастинацию. Срок исполнения — три дня. «Как раз моя тема, но времени в обрез!» — со злостью подумал я, записывая контактную информацию на клочке бумаги. «Надо будет перезвонить ей и уточнить формат статьи. Но не сейчас — потом, завтра». По дороге домой мысли блуждали от экономических санкций к давнему конфликту с моей соседкой, которой я пытался снова что-то доказать. А потом меня увлекли возможные последствия ядерной войны и я занялся расчетом шансов уцелеть. Статью я сдавал вплотную к дедлайну после нескольких раздраженных звонков из редакции. Написал не то и не так. Писал, отвлекаясь на сообщение френдов из социальных сетей и очередные новости. Времени поправлять уже не было. Осталось гаденькое чувство, что подвел людей и сюда меня больше не позовут. Чувство вины и злости на себя самого заставило открыть компьютерную игрушку и уйти в нее с головой. Лишь бы не смотреть в ежедневник, где опять маячили не доделанные до конца дела.



Прокрастина́ция — неконтролируемая склонность к постоянному откладыванию важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам.



Как практикующий психолог, я постоянно сталкиваюсь с проявлением прокрастинации в жизни моих пациентов. Я вижу, как они иногда месяцами откладывают на потом бизнес-встречи, важные семейные разговоры, назревшие решения, нужные звонки. Эффективность падает. Люди страдают. Ненавидят себя за это, но ничего не могут поделать.

В этой статье я решил дать пошаговое руководство тем, кого замучила прокрастинация.



Признайте, что у вас есть эта психологическая проблема. Считайте себя заболевшим человеком. Ведь болезни бывают не только телесные, но и личностные. Вы не сможете победить эту проблему, пока будете считать, что откладывание на потом — это ваш собственный выбор. Вы приступите к лечению, только если начнете относиться к своему поведению как к заболеванию.



Перестаньте использовать слова «я хочу» по отношению к откладыванию на потом. Перестаньте говорить: «Я не хочу это делать сейчас». Говорите себе: «Я хочу сделать эти дела, но мне мешает прокрастинация». Привыкните к мнению, что вы хотите быть успешным и эффективным. Это не вы, а прокрастинация хочет откладывать на потом.



Договоритесь со своим перфекционизмом, который требует, чтобы вы сделали все дела вовремя и идеально. Разрешите себе сделать эти дела не так хорошо, как хочется. Из-за вашего стремления к совершенству у вас висят не законченными десятки дел! На этом этапе важнее создать новую привычку — заканчивать дела хоть как-нибудь. А уже потом вы сможете заняться повышением своей эффективности.



Прекратите раздражаться на себя за прокрастинацию. Злясь на себя, испытывая чувства вины и стыда, вы не станете успевать больше! Наоборот, негативные переживания заберут у вас еще больше сил. Ведь не ругаете же вы себя за то, что кашляете во время простуды? Вот и не злитесь за то, что откладываете важные дела во время прокрастинации.



Подмечайте даже самые маленькие успехи в борьбе с этой вредной привычкой! Поощряйте себя даже за самый медленный темп изменений. Сделали сегодня хотя бы немного больше, чем обычно, — похвалите себя! Гордитесь собой, ведь вы лечитесь от серьезного личностного расстройства, которое мешает качественно жить миллионам людей! Вы уже взялись за это! Значит, вы уже сделали больше многих!



Дайте себе много времени на решение этого вопроса. Не старайтесь решить его быстро, не нужно привязываться к датам! Если получиться быстро — пусть это будет для вас приятным сюрпризом. Сейчас главное, чтобы процесс запустился и пошел с любой скоростью. Если вы поставите очередной жесткий план и не сможете его выполнить, вы опять разочаруетесь в себе, что приведет к откату назад на этом пути.



Не старайтесь угнаться за лидерами! Возможно, кто-то решает вопросы быстрее, чем вы. Может, у других получается лучше, чем у вас, — ну и что? Некоторые люди, к примеру, умеют на голове стоять, это же не повод расстраиваться. Вы уникальная личность, другой такой нет на Земле! Почему вы должны мочь и уметь то же, что и другие? Жизнь — это не спортивное соревнование. Вы сможете добиться многого, но на вашем пути будут препятствия, в том числе вызванные вашими внутренними, личностными ограничениями.



По возможности найдите себе наставника, который поймет вас и искренне расскажет о том, как он решал похожие проблемы.

Автор — практикующий клинический психолог



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