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Airbus 320 экстренно сел в Стокгольме из-за возгорания в двигателе

Посадка прошла без происшествий

Лайнер Airbus 320, вылетевший из аэропорта Стокгольма, был вынужден вернуться буквально через несколько минут из-за возгорания в одном из двигателей.

«Мы встретили самолет. Пожар потушен, и, насколько мне известно, опасным он не был», — сообщил представитель пожарной службы Никлас Карлвейц, передает «РИА Новости».

После срабатывания датчика, предупредившего о пожаре в двигателе, пилоты приняли решение об экстренной посадке.

Сколько пассажиров находилось на борту, не сообщается. Известно, что лайнер принадлежит авиакомпании Swiss Air.

«Посадка прошла без происшествий», — сообщил местным СМИ представитель пресс-службы Swedavia Анника Перссон Кварнбергс.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Airbus 320 экстренно сел в Стокгольме из-за возгорания в двигателе

Посадка прошла без происшествий

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