Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
27 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Оренбургские фермеры получат 106 млн рублей из федерального бюджета

Средства направят на модернизацию овощных теплиц

Оренбургские фермеры получат 106 млн рублей. Отбор на получение субсидии из федерального бюджета прошли две компании. Средства направят им на компенсацию части затрат на строительство теплиц.

Всего в программе Министерства сельского хозяйства России участвовало 64 инвестиционных проекта, направленных на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Среди 22 одобренных заявок оказались два проекта из Оренбургской области.

Предпринимателям компенсируют за счет средств федерального бюджета 20% средств, потраченных на строительство овощных теплиц в селе Черноречье и реконструкцию комплекса по выращиванию огурцов и помидоров в Кушкулях.

Стоимость модернизации двух оренбургских теплиц составляет более 531 млн рублей, передает РИА «Оренбуржье».

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Оренбургские фермеры получат 106 млн рублей из федерального бюджета

Средства направят на модернизацию овощных теплиц

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Ткачев

министр сельского хозяйства РФ

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Ильяс Умаханов

сенатор

Все мнения

Мнение

Виктор Горбачев

авиационный эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке