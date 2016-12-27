Оренбургские фермеры получат 106 млн рублей из федерального бюджета

Оренбургские фермеры получат 106 млн рублей. Отбор на получение субсидии из федерального бюджета прошли две компании. Средства направят им на компенсацию части затрат на строительство теплиц.

Всего в программе Министерства сельского хозяйства России участвовало 64 инвестиционных проекта, направленных на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Среди 22 одобренных заявок оказались два проекта из Оренбургской области.



Предпринимателям компенсируют за счет средств федерального бюджета 20% средств, потраченных на строительство овощных теплиц в селе Черноречье и реконструкцию комплекса по выращиванию огурцов и помидоров в Кушкулях.

Стоимость модернизации двух оренбургских теплиц составляет более 531 млн рублей, передает РИА «Оренбуржье».

