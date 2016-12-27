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Менеджер-экспат из «Лукойла» получил гражданство РФ

Соответствующий указ подписал президент Путин

Начальник департамента по строительству скважин «Лукойла» американец Кевин Уилсон получил российское гражданство, сообщил официальный портал правовой информации во вторник.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Уилсон родился в 1958 году в США. Департамент по строительству скважин «Лукойла» он возглавляет с 2011 года.

«С 2009 года он живет в России», — сказал «Известиям» источник в «Лукойле».

В ноябре 2016 года российский паспорт в Москве получил другой американец — известный актер Стивен Сигал.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Менеджер-экспат из «Лукойла» получил гражданство РФ

Соответствующий указ подписал президент Путин

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