Мошенники похитили более 400 тыс. рублей у ульяновских пенсионеров

Двое пожилых жительниц Ульяновской области пострадали от действий мошенников, которые ходят по квартирам под видом сотрудников различных служб.

90-летняя жительница Засвияжского района сообщила в полицию о краже у нее 220 тыс. рублей. Бабушка шла из магазина с тяжелой сумкой, когда одна женщина предложила помочь донести покупки до квартиры.

Дама принесла сумку и ушла, а потом вернулась и предложила проверить газовое оборудование в квартире старушки. Та согласилась и ушла в одну из комнат. Тогда новая знакомая открыла шкаф и забрала сбережения на сумму 220 тыс. рублей.

Почти то же самое в это же время произошло в Заволжском районе. Жертвами двух злоумышленниц стали супруги-пенсионеры. Они сняли 200 тыс. рублей сбережений со сберегательных книжек, чтобы отдать их внуку.

Мошенницы постучались в дом и представились сотрудницами социальной службы. Одна из посетительниц отвлекла внимание хозяйки, а другая нашла и похитила деньги, сообщает 1ul.ru.