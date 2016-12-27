Мошенники похитили более 400 тыс. рублей у ульяновских пенсионеров

В квартире одной женщины «проверили газ» на 220 тыс. рублей, другая пустила домой «сотрудниц соцслужбы» и лишилась своих сбережений
Двое пожилых жительниц Ульяновской области пострадали от действий мошенников, которые ходят по квартирам под видом сотрудников различных служб.
90-летняя жительница Засвияжского района сообщила в полицию о краже у нее 220 тыс. рублей. Бабушка шла из магазина с тяжелой сумкой, когда одна женщина предложила помочь донести покупки до квартиры.
Дама принесла сумку и ушла, а потом вернулась и предложила проверить газовое оборудование в квартире старушки. Та согласилась и ушла в одну из комнат. Тогда новая знакомая открыла шкаф и забрала сбережения на сумму 220 тыс. рублей.
Почти то же самое в это же время произошло в Заволжском районе. Жертвами двух злоумышленниц стали супруги-пенсионеры. Они сняли 200 тыс. рублей сбережений со сберегательных книжек, чтобы отдать их внуку.
Мошенницы постучались в дом и представились сотрудницами социальной службы. Одна из посетительниц отвлекла внимание хозяйки, а другая нашла и похитила деньги, сообщает 1ul.ru.