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«Анжи» продает ведущих игроков из-за финансовых трудностей

Руководство футбольного клуба сообщило о вынужденном внесении изменений во все сферы деятельности организации

Махачкалинский ФК «Анжи» продает ведущих игроков команды в связи с финансовыми проблемами организации, сообщила пресс-служба клуба.

«По ряду объективных причин, в том числе финансового характера, ФК «Анжи» вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков ФК «Анжи» в другие клубы», — указано в сообщении на сайте команды.

Руководство клуба также пояснило, что оно не отказывается от развития команды и призвало болельщиков не связывать подобные предположения с продажами игроков.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА планирует подписать контракт с нападающим «Анжи» Янником Боли. Сумма трансфера может составить €3 млн.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

«Анжи» продает ведущих игроков из-за финансовых трудностей

Руководство футбольного клуба сообщило о вынужденном внесении изменений во все сферы деятельности организации

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