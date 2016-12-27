«Анжи» продает ведущих игроков из-за финансовых трудностей

Махачкалинский ФК «Анжи» продает ведущих игроков команды в связи с финансовыми проблемами организации, сообщила пресс-служба клуба.



«По ряду объективных причин, в том числе финансового характера, ФК «Анжи» вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков ФК «Анжи» в другие клубы», — указано в сообщении на сайте команды.

Руководство клуба также пояснило, что оно не отказывается от развития команды и призвало болельщиков не связывать подобные предположения с продажами игроков.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА планирует подписать контракт с нападающим «Анжи» Янником Боли. Сумма трансфера может составить €3 млн.