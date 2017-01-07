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Суббота,
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Романс — это дар любви

Певец Олег Погудин — о проникновенной сути русского романса

Фото: официальный сайт певца Олега Погудина/pogudin.ru

Сразу оговорюсь: это размышления о русском городском романсе, жанре, который с трудом поддается однозначному и четкому определению в понятиях и терминах, характерных для музыковедов; равно как невозможно объяснить его успех, в том числе и коммерческий, приемами и понятиями, привычными для продюсеров и деятелей шоу-бизнеса.

В то же время городской романс, особенно в лучших своих образцах, безусловно достойно представляет вокальную музыку, а его успех в качестве одного из самых востребованных сегодня жанров очевиден. Отношение публики к романсу не зависит от моды, современных вкусов, актуальных проблем и запросов общества.

Романс любят. Но, что самое главное, эта любовь всепроникающая, сквозная, не зависящая от уровня подготовленности, социального статуса, образования, финансовой состоятельности, политических пристрастий, идеологий, места и даже страны проживания слушателей. Само собой, романс — это, за крайне редким исключением, песня о любви, но разве мало любовных песен написано за много лет во всех областях вокальной музыки? Тем не менее блестящий репертуар академических вокалистов совсем не часто вызывает такую всеобъемлющую привязанность, как романс, а успех современной эстрадной песни (не обсуждаем здесь ее качество) и вовсе мимолетен. В чем притягательность этого жанра для множества его поклонников как в России, так и за ее пределами, и почему любовь к романсу столь крепкая и продолжительная?

Мне кажется, есть качество, выделяющее и отличающее романс: это искренность. И чем больше духовной пустоты таит в себе окружающий мир, тем эта искренность нужнее.

Поэтому и невозможно исполнить романс под фонограмму — ведь в этом случае потеряется весь его смысл, вся внутренняя суть.

Мелодия романса зачастую довольно проста, но всегда красива и трогательна.

Тексты романсов могут быть совсем незатейливы и даже простоваты, но всегда искренни и проникновенны. Единственным непременным условием для адекватного исполнения и восприятия романса является живое сердце, у которого есть потребность любить.

Романс — простой, задушевный, эмоциональный, искренний и талантливый разговор человека с человеком. Достоянием этого камерного жанра оказалось невероятное богатство — возможность восстановления человеческого достоинства и возрождения в любви человеческой души.

В мире, который стремительно утрачивает способность любить, всегда будет необходим и желанен тот, кто имеет дар и право свидетельствовать о любви.

Автор — исполнитель романсов, педагог, народный артист России

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Известия // суббота, 7 января 2017 года

Романс — это дар любви

Романс — это дар любвиПевец Олег Погудин — о проникновенной сути русского романса

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