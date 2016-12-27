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В Калининграде из-за шаурмы разгорелся спор с поножовщиной

По факту случившегося возбуждено уголовное дело

В Калининграде спор о шаурме закончился поножовщиной. Инцидент произошел в одном из кафе быстрого питания на улице Черняховского, где двое мужчин перекусывали популярным блюдом.

Между 49-летним и 21-летним собеседниками возникла дискуссия, предположительно про шаурму, переросшая в словесную перепалку. В результате старший по возрасту калининградец схватил со стола повара кухонный нож и успел порезать палец младшему, сообщили сетевой газете kaliningradfirst.ru в УМВД по Калининградской области.

Расследуется уголовное дело, действия подозреваемого квалифицированы как угроза убийством.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

В Калининграде из-за шаурмы разгорелся спор с поножовщиной

По факту случившегося возбуждено уголовное дело

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