В Калининграде из-за шаурмы разгорелся спор с поножовщиной

В Калининграде спор о шаурме закончился поножовщиной. Инцидент произошел в одном из кафе быстрого питания на улице Черняховского, где двое мужчин перекусывали популярным блюдом.

Между 49-летним и 21-летним собеседниками возникла дискуссия, предположительно про шаурму, переросшая в словесную перепалку. В результате старший по возрасту калининградец схватил со стола повара кухонный нож и успел порезать палец младшему, сообщили сетевой газете kaliningradfirst.ru в УМВД по Калининградской области.

Расследуется уголовное дело, действия подозреваемого квалифицированы как угроза убийством.