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«Газпром нефть» создаст консорциумы для работы в Иране

Компания проводит геологическое и технико-экономическое изучение двух месторождений в стране

Фото: TASS/Белкин Алексей

«Газпром нефть» не исключает создание консорциумов для работы в Иране, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. По его словам, консорциумы зарекомендовали себя как достаточно эффективный инструмент работы.

 Мы готовы работать в консорциуме с другими компаниями,  сказал Александр Дюков, добавив, что не исключено создание консорциумов и с российскими компаниями.

ОН объяснил, что прежде всего необходимо получить от иранской стороны утвержденные условия «Иранского нефтяного контракта» — новых условий, которые власти страны готовы предложить иностранным инвесторам.

 Что касается контракта, мы его не видели, и я сомневаюсь, что кто-либо из нефтяных компаний знаком с этим документом. Иранская сторона презентовала основные принципы, основные положения этого контракта. Ожидается, что сам контракт будет представлен позже,  сказал он.

Александр Дюков также рассказал, что сейчас «Газпром нефть» ведет геологическое и технико-экономическое изучение двух месторождений в Иране  Чешме-Хош и Шангуле, по которым был подписан меморандум о взаимопонимании c Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) по итогам российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству 13 декабря в Тегеране. Меморандум направлен на изучение, оценку и подготовку технических предложений. «По результатам этой оценки нами будет принято решение о работе в Иране»,  пояснил глава «Газпром нефти».

 Затем может быть подписан контракт на разработку и добычу в случае договоренности сторон, — отметил он.

Также известно, что меморандум о взаимопонимании с NIOC по иранским месторождениям Чешме-Хош и Южный Азадеган, который предполагает геологоразведку этих месторождений, подписала также малайзийская государственная компания Petronas.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что работа в консорциуме позволит «Газпром нефти» разделить экономические риски. Эксперт предположил, что если консорциум будет создан совместно с российской компанией, то вторым его участником может стать «Лукойл».

 «Лукойл» там уже работал, для них это знакомый регион. Для «Газпром нефти» это тоже не совсем новый проект. Иракское месторождение Бадра граничит с иранским блоком Анаран, который входит в месторождение Шангуле. Так что теоретически они могли бы работать вместе,  пояснил он.

Среди российских компаний опытом работы в Иране пока имеют только «Лукойл» и «Газпром нефть», которые ранее проявили интерес к работе в этой стране. В феврале 2003 года «Лукойл» подписал контракт о вхождении в российско-норвежский консорциум по проекту геологоразведки на блоке Анаран, где «Лукойлу» принадлежала доля в 25%, норвежской Statoil Hydro — 75%. Всего на блоке Анаран позже были выявлены четыре перспективные структуры: Азар, Шангуле, Западный Дехлоран и Мусиан.

В ноябре 2009 года был подписан меморандум о взаимопонимании между «Газпром нефтью» и Национальной иранской нефтяной компанией по проекту разработки Азара и Шангуле, но контракт так и не был заключен из-за наложения на страну международных санкций.

В январе 2016 года после публикации доклада МАГАТЭ, в котором говорилось, что Иран ограничивает свою ядерную программу, международным сообществом было принято решение о снятии экономических санкций, после чего «Лукойл» и «Газпром нефть» заявили о намерениях вернуться к работе в стране. Уже в апреле «Лукойл» сообщил, что возобновил работу своего офиса в Иране.

Справка «Известий»

Месторождение Бадра с запасами более 3 млрд баррелей нефти расположено на территории провинции Васит на востоке Ирака. Для разработки месторождения создана компания-оператор Gazprom Neft Badra, действующая в интересах международного консорциума в составе российской «Газпром нефти», корейской KOGAS, малазийской Petronas, турецкой TPAO и правительства Ирака. Проект рассчитан на 20 лет.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

«Газпром нефть» создаст консорциумы для работы в Иране

«Газпром нефть» создаст консорциумы для работы в ИранеКомпания проводит геологическое и технико-экономическое изучение двух месторождений в стране

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