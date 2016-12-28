«Газпром нефть» создаст консорциумы для работы в Иране

«Газпром нефть» не исключает создание консорциумов для работы в Иране, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. По его словам, консорциумы зарекомендовали себя как достаточно эффективный инструмент работы.

— Мы готовы работать в консорциуме с другими компаниями, — сказал Александр Дюков, добавив, что не исключено создание консорциумов и с российскими компаниями.

ОН объяснил, что прежде всего необходимо получить от иранской стороны утвержденные условия «Иранского нефтяного контракта» — новых условий, которые власти страны готовы предложить иностранным инвесторам.

— Что касается контракта, мы его не видели, и я сомневаюсь, что кто-либо из нефтяных компаний знаком с этим документом. Иранская сторона презентовала основные принципы, основные положения этого контракта. Ожидается, что сам контракт будет представлен позже, — сказал он.

Александр Дюков также рассказал, что сейчас «Газпром нефть» ведет геологическое и технико-экономическое изучение двух месторождений в Иране — Чешме-Хош и Шангуле, по которым был подписан меморандум о взаимопонимании c Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) по итогам российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству 13 декабря в Тегеране. Меморандум направлен на изучение, оценку и подготовку технических предложений. «По результатам этой оценки нами будет принято решение о работе в Иране», — пояснил глава «Газпром нефти».

— Затем может быть подписан контракт на разработку и добычу в случае договоренности сторон, — отметил он.

Также известно, что меморандум о взаимопонимании с NIOC по иранским месторождениям Чешме-Хош и Южный Азадеган, который предполагает геологоразведку этих месторождений, подписала также малайзийская государственная компания Petronas.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что работа в консорциуме позволит «Газпром нефти» разделить экономические риски. Эксперт предположил, что если консорциум будет создан совместно с российской компанией, то вторым его участником может стать «Лукойл».

— «Лукойл» там уже работал, для них это знакомый регион. Для «Газпром нефти» это тоже не совсем новый проект. Иракское месторождение Бадра граничит с иранским блоком Анаран, который входит в месторождение Шангуле. Так что теоретически они могли бы работать вместе, — пояснил он.

Среди российских компаний опытом работы в Иране пока имеют только «Лукойл» и «Газпром нефть», которые ранее проявили интерес к работе в этой стране. В феврале 2003 года «Лукойл» подписал контракт о вхождении в российско-норвежский консорциум по проекту геологоразведки на блоке Анаран, где «Лукойлу» принадлежала доля в 25%, норвежской Statoil Hydro — 75%. Всего на блоке Анаран позже были выявлены четыре перспективные структуры: Азар, Шангуле, Западный Дехлоран и Мусиан.

В ноябре 2009 года был подписан меморандум о взаимопонимании между «Газпром нефтью» и Национальной иранской нефтяной компанией по проекту разработки Азара и Шангуле, но контракт так и не был заключен из-за наложения на страну международных санкций.

В январе 2016 года после публикации доклада МАГАТЭ, в котором говорилось, что Иран ограничивает свою ядерную программу, международным сообществом было принято решение о снятии экономических санкций, после чего «Лукойл» и «Газпром нефть» заявили о намерениях вернуться к работе в стране. Уже в апреле «Лукойл» сообщил, что возобновил работу своего офиса в Иране.

Справка «Известий»

Месторождение Бадра с запасами более 3 млрд баррелей нефти расположено на территории провинции Васит на востоке Ирака. Для разработки месторождения создана компания-оператор Gazprom Neft Badra, действующая в интересах международного консорциума в составе российской «Газпром нефти», корейской KOGAS, малазийской Petronas, турецкой TPAO и правительства Ирака. Проект рассчитан на 20 лет.

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