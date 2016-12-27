Лавров: поставки ПЗРК сирийской оппозиции могут усугубить кризис

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Джоном Керри сирийское урегулирование в свете прошедшей встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств России, Турции и Ирана.



Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Обсуждались также перспективы... достигнутых тогда договоренностей о продвижении к прекращению огня на всей территории Сирии при активизации антитеррористических усилий», — указано в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

При этом глава российской дипломатии обратил внимание на то, что разрешение на поставки вооруженной оппозиции в Сирии ПЗРК, которое было заложено в подписанном действующим президентом США Бараком Обамой законе о бюджете на оборону, может спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта.

Кроме того, Сергей Лавров заявил в беседе с госсекретарем США Джоном Керри о неприемлемости попыток нынешней администрации президента США подорвать сотрудничество Москвы и Вашингтона.