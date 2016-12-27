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Вторник,
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Лавров: поставки ПЗРК сирийской оппозиции могут усугубить кризис

Об этом глава российской дипломатии сообщил в ходе переговоров с госсекретарем США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Джоном Керри сирийское урегулирование в свете прошедшей встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств России, Турции и Ирана.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Обсуждались также перспективы... достигнутых тогда договоренностей о продвижении к прекращению огня на всей территории Сирии при активизации антитеррористических усилий», — указано в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

При этом глава российской дипломатии обратил внимание на то, что разрешение на поставки вооруженной оппозиции в Сирии ПЗРК, которое было заложено в подписанном действующим президентом США Бараком Обамой законе о бюджете на оборону, может спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта.

Кроме того, Сергей Лавров заявил в беседе с госсекретарем США Джоном Керри о неприемлемости попыток нынешней администрации президента США подорвать сотрудничество Москвы и Вашингтона.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Лавров: поставки ПЗРК сирийской оппозиции могут усугубить кризис

Об этом глава российской дипломатии сообщил в ходе переговоров с госсекретарем США

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