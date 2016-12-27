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Вологодские учреждения ради экономии бумаги разглашают личные данные

На оборотной стороне официальных бумаг можно найти сведения о жителях региона

Прокуратура Белозерского района Вологодской области выявила факты нарушения закона в сфере защиты персональных данных граждан. Судя по всему, все они как-то связаны с дефицитом бумаги в вологодских госучреждениях.

Во время проверки белозерской центральной районной больницы прокуратурой выяснилось, что там выдали пациенту рекомендации по дальнейшему лечению на бланке, на оборотной стороне которого находились персональные данные другого лица - дата рождения, адрес проживания, место работы и сведения о медицинском диагнозе.

В прокуратуре посчитали, что эти сведения составляют врачебную тайну и подали в мировой суд. Суд наложил штраф на сотрудника больницы, разгласившего врачебную тайну.

Штраф в 4 тыс. рублей пришлось выплатить и замначальника отделения почтовой связи в городе Белозерске, той же Вологодской области. Там направили адресату почтовое извещение тоже с персональными данными другого человека на обратной стороне, сообщает информационный портал Cpv.Ru.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Вологодские учреждения ради экономии бумаги разглашают личные данные

На оборотной стороне официальных бумаг можно найти сведения о жителях региона

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