Вологодские учреждения ради экономии бумаги разглашают личные данные

Прокуратура Белозерского района Вологодской области выявила факты нарушения закона в сфере защиты персональных данных граждан. Судя по всему, все они как-то связаны с дефицитом бумаги в вологодских госучреждениях.

Во время проверки белозерской центральной районной больницы прокуратурой выяснилось, что там выдали пациенту рекомендации по дальнейшему лечению на бланке, на оборотной стороне которого находились персональные данные другого лица - дата рождения, адрес проживания, место работы и сведения о медицинском диагнозе.

В прокуратуре посчитали, что эти сведения составляют врачебную тайну и подали в мировой суд. Суд наложил штраф на сотрудника больницы, разгласившего врачебную тайну.

Штраф в 4 тыс. рублей пришлось выплатить и замначальника отделения почтовой связи в городе Белозерске, той же Вологодской области. Там направили адресату почтовое извещение тоже с персональными данными другого человека на обратной стороне, сообщает информационный портал Cpv.Ru.