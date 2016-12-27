Эрдоган заявил о доказательства поддержки ИГ коалицией во главе с США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него есть доказательства поддержки террористических группировок в Сирии, в том числе ИГ (запрещена в РФ), со стороны коалиции, возглавляемой США.

«Сейчас они [коалиция] оказывают поддержку террористическим группам, включая ИГ <...>У нас есть подтвержденные доказательства с изображениями, фото и видео», — приводит его слова Reuters.

Турецкий лидер подчеркнул, что коалиция не выполняет своих обязательств относительно борьбы с ИГ.