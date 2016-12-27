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Байкеры проедут от Калининграда до Сахалина за 3 млн рублей гранта

Цель мотопробега - объединить народ России вокруг подвига молодогвардейцев

Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство», возглавляемая экс-губернатором Подмосковья Борисом Громовым, получила 3 млн рублей на проведение патриотического автопробега по России — от Калининграда до острова Русский.

Мотопробег сопряжен с показом спектакля «Молодая гвардия» Владимирского областного драматического театра. Цель проекта - объединение многонационального и многоконфессионального народа России вокруг подвига молодогвардейцев.

Также на этот грант организация также намерена провести тематический конкурс рисунка и молодёжный военно-патриотический лагерь, сообщает «Клопс.Ru».

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Байкеры проедут от Калининграда до Сахалина за 3 млн рублей гранта

Цель мотопробега - объединить народ России вокруг подвига молодогвардейцев

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