Черногория объявила в международный розыск двух россиян

В Черногории объявили двух россиян и трех граждан Сербии в международный розыск по подозрению в подготовке путча на прошедших парламентских выборах. Об этом сообщила спецпрокуратура республики.

«В связи с расследованием создания преступной организации и попытки терроризма в международный розыск объявлены два российских и три сербских гражданина. Документы находятся в базе данных Интерпола», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

В начале декабря черногорская газета Dnevne novine со ссылкой на собственный источник написала, что надзорное ведомство Черногории объявило в международный розыск по линии Интерпола граждан России Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также трех граждан Сербии: Предрага Богичевича, Милоша Йовановича и Неманю Ристича.

Ранее министерство юстиции Черногории направило запрос правоохранительным органам России, чтобы те допросили Широкова и Попова.



По версии следствия, Широков и Попов якобы заплатили сербскому националисту Александру Синджеличу €200 тыс. за то, чтобы он собрал группу во главе с бывшим командиром сербской жандармерии Братиславом Дикичем для насильственного захвата власти и нейтрализации премьера Черногории Мило Джукановича.

