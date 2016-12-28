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Среда,
28 декабря
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СМИ: администрация Обамы готовит санкции против РФ из-за хакеров

Соответствующий документ может быть принят уже на этой неделе

Администрация президента США Барака Обамы намерена инициировать принятие законопроекта, который позволит ввести санкции против лиц, причастных к хакерским атакам на избирательную систему страны, сообщает Washington Post.

В статье газеты сказано, что администрация Обамы хочет таким образом «наказать Россию» за якобы предпринятые ей в предвыборный период в США кибератаки. Чиновники заявили, что для принятия мер против хакеров необходимо пересмотреть текущее законодательство, пишет Washington Post.

Отмечается, что законопроект о введении таких санкций может быть принят уже на этой неделе. Главная сложность состоит в том, что текущее законодательство о санкциях не позволяет Белому дому вводить какие-либо меры против лиц, виновных в кибератаках именно на избирательную систему. Для того чтобы санкции были приняты, необходимо законодательно приравнять систему выборов к «критически важной государственной системе» США. Соответствующие поправки уже проходят обсуждение, отмечает издание.

В частности, речь идет о корректировке президентского распоряжения прошлого года, которое должно дать президенту полномочия лично принимать такие санкции. Кроме этого, в Белом доме рассматривают способы затруднить для нового президента Дональда Трампа отмену этого законопроекта.

В качестве возможных санкционных мер издание указывает блокировку счетов лиц, которых уличат в хакерских атаках или причастности к ним, отказ в выдаче таким лицам виз, запрет американским гражданам на деловые контакты с этими лицами и ряд других мер.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

СМИ: администрация Обамы готовит санкции против РФ из-за хакеров

Соответствующий документ может быть принят уже на этой неделе

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