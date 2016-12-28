Новости, деловые новости - Известия
Среда,
28 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Банки стали аккуратнее раздавать кредитные карты

Рост просрочки по платежам карточных займов упал в девять раз

Банки стали аккуратнее раздавать кредитные карты, ориентриуясь только на платежеспособных клиентов.

Об этом говорится в исследовании, проведенном коллекторской компании «Секвойя кредит консолидейшн» специально для «Известий».

«Кредитная карта часто побуждает совершать импульсивные и незапланированные покупки, стоимость которых нередко существенно превышает финансовые возможности клиента, поэтому в кризисные периоды банки отказались от прежней политики активной выдачи карт», – сообщила президент компании Елена Докучаева.

Она добавила, что если раньше кредитки с открытыми лимитами рассылались по почте, то теперь банки предлагают такую услугу только держателем депозитов и людям, получающим зарплату на «пластик».

Благодаря такой политике удалось сократить просрочку по кредитным картам в девять раз – если в конце 2015 года рост составил 45%, то в этом году он был лишь 5% и тенденция явно сохранится.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Россияне учатся жить без кредиток

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Банки стали аккуратнее раздавать кредитные карты

Рост просрочки по платежам карточных займов упал в девять раз

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Ткачев

министр сельского хозяйства РФ

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Ильяс Умаханов

сенатор

Все мнения

Мнение

Виктор Горбачев

авиационный эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке