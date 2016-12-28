Бюджетные кредиты помогли регионам РФ снизить госдолг на 100 млрд

В Счетной палате России сообщили «Известям», что госдолг российских регионов по состоянию на 1 декабря 2016 года сократился на 110,2 млрд рублей, или на 4,8%, что стало возможным благодаря замене коммерческих кредитов бюджетными.

Счетная палата полагает, что декабрь этот показатель может несколько увеличиться, однако задолженность субъектов будет меньше, чем год назад. При увеличении числа бюджетных кредитов, ситуация с госдолгом регионов по-прежнему остается серьезной. Об этом, в частности, говорил президент России Владимир Путин на прошедшей 23 декабря пресс-конференции.

В то же время, несмотря на оперативную помощь регионам от государства, проблема должна решаться за счет изменения взаимодействия между Минфином и субъектами.

Счетная палата отметила, что структура госдолга регионов изменилась. В 2016 году основным их кредитором стало государство, которое заместило коммерческие кредиты бюджетными со ставкой в 1%.

В Счетной палате назвали и основную причину проблем с госдолгом регионов, которая кроется в несбалансированности региональных бюджетов.

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Долги регионов снизились на 100 млрд