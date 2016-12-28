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Небоскреб Трампа в Нью-Йорке эвакуировали из-за рюкзака с игрушками

Полиция приняла его за подозрительный предмет

Полиция провела во вторник эвакуацию людей из небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке из-за подозрительного предмета, которым оказался простой рюкзак с детскими игрушками. Избранного президента США Дональда Трампа в момент эвакуации в здании не было.

Представитель полиции Стивен Дэвис сообщил агентству Associated Press, что рюкзак нашли у магазина Nike Town, расположенном в здании. К небоскребу Трампа были вызваны эксперты-взрывотехники и пожарные машины, передает РИА «Новости».

После того, как специалисты осмотрели находку, было сообщено, что рюкзак не представляет опасности. В момент эвакуации Трампа не было а здании, но он проживает там в настоящее время на постоянной основе.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Небоскреб Трампа в Нью-Йорке эвакуировали из-за рюкзака с игрушками

Полиция приняла его за подозрительный предмет

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