Обама назвал визит Абэ в Перл-Харбор историческим жестом

Союз между США и Японией крепок, как никогда, а визит японского премьер-министра Синдзо Абэ на военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайях является историческим жестом, показывающим всему миру, что «заклятые враги могут становиться союзниками», заявил американский президент Барак Обама.

Президент США выступил в Перл-Харборе вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Выступление прошло после того, как лидеры возложили венки у мемориала линкору USS Arizona ВМС США, затонувшему в 1941 году после японской бомбардировки, передает ТАСС.

Обама заявил, что приветствует Абэ «в духе дружбы», как его самого приветствовали в Японии. По словам Обамы, США и Япония выбрали «дружбу и мир», что привело к достижению «большого успеха».

«Сегодня союз между Соединенными Штатами и Японией скреплен не только взаимными интересами, но и общими ценностями. Он является краеугольным камнем для мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, движущей силой прогресса», — сказал Обама.

По его словам, визит Абэ в Перл-Харбор является «историческим жестом», который стал напоминанием о том, что «даже самые глубокие раны, оставленные войной, могут стать залогом для дружбы и устойчивого мира», а «заклятые враги становятся союзниками».

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