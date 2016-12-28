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Умерла французская комедийная актриса Клод Жансак

Она скончалась в возрасте 89 лет

Известная французская комедийная актриса, сыгравшая яркие роли в фильмах вместе со знаменитым актером Луи де Фюнесом, скончалась в возрасте 89 лет.

Сын актрисы рассказал, что Жансак умерла во сне в ночь на вторник. Она снималась в кино до самого конца, сообщает Федеральное агентство новостей.

Клод Жансак с 1952 года была актрисой театров Парижа. В комедийных фильмах она снималась преимущественно дуэтом с другим известным французским актером — Луи де Фюнесом.

В своем первом фильме, который снял режиссер Саша Гитри «Жизнь порядочного человека» (1952), актриса исполнила роль горничной Эвелин. В 1966 году сыграла в фильме Жана Делануа «Итальянская любовница / Султаны».

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Умерла французская комедийная актриса Клод Жансак

Она скончалась в возрасте 89 лет

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