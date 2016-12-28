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Трамп: в поражении Клинтон виноват Обама

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что активная поддержка Барака Обамы навредила кандидату от демократов Хиллари Клинтон

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что глава Белого дома Барак Обама навредил его сопернице Хиллари Клинтон.

Об этом республиканец написал на своей странице в соцсети.

«Президент Обама вел кампанию очень старательно в крайне важных колеблющихся штатах. И он проиграл», – цитирует Трампа ТАСС.

По мнению республиканца, избирателям больше импонировала его программа, поскольку они хотели сделать США великими.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Трамп: в поражении Клинтон виноват Обама

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что активная поддержка Барака Обамы навредила кандидату от демократов Хиллари Клинтон

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