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СМИ получили данные о героиновой зависимости Джорджа Майкла

Наркомания может являться основной причиной гибели певца

Известный британский певец Джордж Майкл мог скончаться от героина, из-за передозировки которым он был госпитализирован несколько раз, сообщили СМИ.

Менеджер Майкла ранее обращал внимание на то, что певец скончался от остановки сердца, что является нередкой причиной смерти тех, кто употребляет героин, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Он употреблял героин. Думаю, удивительно, что он продержался так долго», – заявил источник, слова которого приводит целый ряд СМИ.

Джордж Майкл умер в понедельник в собственном доме в Оксфордшире на 54-м году жизни. Причина смерти пока остается неизвестной.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

СМИ получили данные о героиновой зависимости Джорджа Майкла

Наркомания может являться основной причиной гибели певца

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