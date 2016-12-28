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СМИ: назван вероятный гендиректор «Уралвагонзавода»

«Ростех» создает бронетанковый холдинг

Назван вероятный гендиректор «Уралвагонзавода», им может стать замглавы Минпромторга РФ Александр Потапов.

Об этом заявили СМИ.

«Сейчас ведется отбор потенциальных кандидатов, но в качестве наиболее вероятного… называется заместитель главы Минпромторга Александр Потапов», – цитирует «Коммерсант» источники, близкие к правительству.

При этом они называют Потапова как антикризисного управленца, который разберется с проблемами «Уралвагонзавода».

Ранее компания вошла в состав «Ростеха», что может быть первым шагом по созданию бронетанкового холдинга.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

СМИ: назван вероятный гендиректор «Уралвагонзавода»

«Ростех» создает бронетанковый холдинг

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