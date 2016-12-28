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Двое россиян задержаны в Уругвае за мошенничество в казино

У подозреваемых обнаружена специальная аппаратура

Двое россиян задержаны в Уругвае по подозрению в мошенничестве в казино.

Об этом заявила пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

«Суд распорядился задержать гражданина России Р. который является профессиональным игроком. Также был задержан еще один гражданин России И. который, предположительно, был партнером первого и участвовал в махинации», – цитирует ТАСС сообщение.

Задержанные попались на махинациях в покер.

По утверждению правоохранительных органов, один из игроков с помощью специального устройства снимал карты во время раздачи и передавал информацию второму.

При обыске у россиян обнаружили портативную аппаратуру для передачи аудио и видеосигналов.

Посольство РФ в Уругвае пока не подтвердило информации о задержании.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Двое россиян задержаны в Уругвае за мошенничество в казино

У подозреваемых обнаружена специальная аппаратура

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