Аэропорт Благовещенска принял Boing-777

Один из самых больших самолетов в мире будет летать в Москву
Boing-777 будет летать из Благовещенска в Москву.
До этого аэропорт не принимал подобные лайнеры. Самым крупным был борт ИЛ-96, на котором прилетал президент Владимир Путин.
Новый самолет поможет решить проблему с задержкой рейсов, полагают представители местных авиационных властей.
Сегодня утром Boing приземлился в Благовещенске, на его борту были 220 пассажиров в 25 т груза. В Москву он доставит 310 пассажиров.
Впрочем, как отмечает ИА «Амур.инфо», загрузка самолета будет неполной, поскольку для этого не хватает длины и прочности взлетной полосы благовещенского аэродрома.
В ближайшее время специалисты просчитают экономическую целесообразность полетов.
Они будут совершаться в пробном режиме до конца января.
Принимать более тяжелые транспортные самолеты аэропорт Благовещенска сможет только после строительства новой ВПП. Но этот вопрос по-прежнему остается открытым.