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Аэропорт Благовещенска принял Boing-777

Один из самых больших самолетов в мире будет летать в Москву

Boing-777 будет летать из Благовещенска в Москву.

До этого аэропорт не принимал подобные лайнеры. Самым крупным был борт ИЛ-96, на котором прилетал президент Владимир Путин.

Новый самолет поможет решить проблему с задержкой рейсов, полагают представители местных авиационных властей.

Сегодня утром Boing приземлился в Благовещенске, на его борту были 220 пассажиров в 25 т груза. В Москву он доставит 310 пассажиров.

Впрочем, как отмечает ИА «Амур.инфо», загрузка самолета будет неполной, поскольку для этого не хватает длины и прочности взлетной полосы благовещенского аэродрома.

В ближайшее время специалисты просчитают экономическую целесообразность полетов.

Они будут совершаться в пробном режиме до конца января.

Принимать более тяжелые транспортные самолеты аэропорт Благовещенска сможет только после строительства новой ВПП. Но этот вопрос по-прежнему остается открытым.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Аэропорт Благовещенска принял Boing-777

Один из самых больших самолетов в мире будет летать в Москву

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