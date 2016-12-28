Аэропорт Благовещенска принял Boing-777

Boing-777 будет летать из Благовещенска в Москву.



До этого аэропорт не принимал подобные лайнеры. Самым крупным был борт ИЛ-96, на котором прилетал президент Владимир Путин.

Новый самолет поможет решить проблему с задержкой рейсов, полагают представители местных авиационных властей.

Сегодня утром Boing приземлился в Благовещенске, на его борту были 220 пассажиров в 25 т груза. В Москву он доставит 310 пассажиров.

Впрочем, как отмечает ИА «Амур.инфо», загрузка самолета будет неполной, поскольку для этого не хватает длины и прочности взлетной полосы благовещенского аэродрома.

В ближайшее время специалисты просчитают экономическую целесообразность полетов.



Они будут совершаться в пробном режиме до конца января.

Принимать более тяжелые транспортные самолеты аэропорт Благовещенска сможет только после строительства новой ВПП. Но этот вопрос по-прежнему остается открытым.