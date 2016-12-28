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В Амурской области заморозили работы на Огоджинском месторождении

Совместный проект России и КНР приостановлен по вине китайской стороны

О приостановке проекта Ростеха и корпорации China Shenhua Energy заявbл глава российской госкорпорации Сергей Чемезов.

По его словам, китайские партнеры по разработке Огоджинского угольного месторождения в Амурской области решили сделать паузу.

Если появятся новые партнеры, соглашение с Shenhua, возможно, будет пересмотрено, сообщил высокопоставленный чиновник.

Как напоминает ИА «Амур.инфо», в 2014 году стороны подписали меморандумы о совместной работе.

Предполагалось, что инвестиции в проект составят 5 млрд долларов. Затем они были увеличены до 10 млрд долларов из-за необходимости строительства генерирующих мощностей.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

В Амурской области заморозили работы на Огоджинском месторождении

Совместный проект России и КНР приостановлен по вине китайской стороны

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