В Петрозаводске появятся улицы в честь исторических личностей

Одна из них будет носить название Екатерининская
Новые названия улиц появятся в столице Карелии Петрозаводске.
Инициатива обсуждалась на заседании комиссии по культурно-историческому наследию.
Ее авторы хотят, в частности, закрепить достижения знаменитого Онежского тракторного завода, а также Петровского и Александровского заводов, которые считаются его предшественниками.
Кроме того, в карельской столице может появиться Екатерининская улица – в честь Екатерины II, благодаря которой у Петрозаводска появился статус города, сообщает «Карелinform».
Напомним, ОТЗ был построен в 1700 году, когда Россия объявила Швеции войну. Царь Петр I распорядился возвести оружейное предприятие недалеко от шведской границы.