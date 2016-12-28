В Петрозаводске появятся улицы в честь исторических личностей

Новые названия улиц появятся в столице Карелии Петрозаводске.



Инициатива обсуждалась на заседании комиссии по культурно-историческому наследию.



Ее авторы хотят, в частности, закрепить достижения знаменитого Онежского тракторного завода, а также Петровского и Александровского заводов, которые считаются его предшественниками.

Кроме того, в карельской столице может появиться Екатерининская улица – в честь Екатерины II, благодаря которой у Петрозаводска появился статус города, сообщает «Карелinform».

Напомним, ОТЗ был построен в 1700 году, когда Россия объявила Швеции войну. Царь Петр I распорядился возвести оружейное предприятие недалеко от шведской границы.