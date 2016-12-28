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В Петрозаводске появятся улицы в честь исторических личностей

Одна из них будет носить название Екатерининская

Новые названия улиц появятся в столице Карелии Петрозаводске.

Инициатива обсуждалась на заседании комиссии по культурно-историческому наследию.

Ее авторы хотят, в частности, закрепить достижения знаменитого Онежского тракторного завода, а также Петровского и Александровского заводов, которые считаются его предшественниками.

Кроме того, в карельской столице может появиться Екатерининская улица – в честь Екатерины II, благодаря которой у Петрозаводска появился статус города, сообщает «Карелinform».

Напомним, ОТЗ был построен в 1700 году, когда Россия объявила Швеции войну. Царь Петр I распорядился возвести оружейное предприятие недалеко от шведской границы.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

В Петрозаводске появятся улицы в честь исторических личностей

Одна из них будет носить название Екатерининская

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