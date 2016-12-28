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В Казани вновь отремонтируют здание цирка

На это может быть потрачено более полумиллиарда рублей

Реставрация здания Казанского государственного цирка может обойтись республиканскому бюджету более чем в 530 млн рублей.

На сайте госзакупок появился соответствующий тендер. Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.

Как сообщает ресурс ProKazan.ru, запланирован ремонт кровли и отделка фасада здания цирка.

Исполнителю, который определится в середине января, необходимо закончить все работы до конца следующего года.

Между тем в последний раз здание цирка ремонтировали четыре года назад, к Универсиаде-2013.

Тогда на это было выделено 50 млрд рублей. Деньги потратили на ремонт купола, укрепление фундамента и реставрацию витражей.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

В Казани вновь отремонтируют здание цирка

На это может быть потрачено более полумиллиарда рублей

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