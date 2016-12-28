Сразу две «шикарные драки» случились на корпоративе Порошенко в Киеве

На предновогоднем корпоративе, устроенном фракцией «Блок Петра Порошенко» (БПП), произошли две серьезные потасовки.



Как пишет украинское издание «Вести» со ссылкой на одного из депутатов Верховной рады, присутствовавших на мероприятии, вечеринка проходила 22 декабря в принадлежащем президенту Украины спортклубе «5 элемент».

«Шикарные драки», как охарактеризовал их депутат, начались после выступления Петра Порошенко и генпрокурора страны Юрия Луценко.



В результате одной из них пострадал народный избранник Борислав Розенблат. Другое побоище случилось в курилке, во время него были опрокинуты урны. Охрана заблокировала доступ, поэтому не было видно, кто участвовал в драке.



При этом, по словам депутата, многие представители фракции покинули мероприятие уже через полчаса после его начала. Народные избранники решили выйти через черный вход, поскольку у основного выхода дежурили журналисты.

