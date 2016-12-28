ЕСПЧ признал незаконным срок ареста предпринимателя из Владивостока

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию приморскому бизнесмену Олегу Дроздову, установив нарушение его права на свободу и личную неприкосновенность. Обвиняемый в мошенничестве на 300 млн рублей получит от РФ 3,9 тыс. евро, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на постановление Страсбургского суда.

Уголовное дело о хищениях на стройках саммита АТЭС-2012 было возбуждено в июне 2013 года. По версии следствия, предприниматель из Владивостока и его пособник похитили у государства 300 млн рублей, выделенных на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов в бухте Горностай под Владивостоком. Обвинительное заключение рассматривается в суде уже второй год. Олегу Дроздову инкриминируется мошенничество в крупном размере.

Адвокат бизнесмена направил в в ЕСПЧ жалобу на чрезмерную продолжительность срока предварительного заключения и задержку с рассмотрением протеста. Страсбургский суд постановил, что Россия нарушила ст. 5 Европейской конвенции по правам человека («Право на свободу и личную неприкосновенность»), так как срок ареста до начала судебного процесса был чрезмерным. Назначена компенсация в 3,9 тыс. евро.