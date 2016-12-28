Израильский министр назвал предстоящую речь Керри «пустой патетикой»

Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан заявил, что предстоящее выступление госсекретаря США Джона Керри в конгрессе по вопросам ближневосточного урегулирования является бесполезной патетикой.



«Это просто патетика представлять план в последнюю минуту пребывания на своем посту», — сказал Эрдан, отметив, что это выглядит странно, когда глава американского внешнеполитического ведомства не смог ничего изменить за всё время.



Таким образом, по его мнению, действующая администрация США лишь убеждает израильские власти в том, что никаких изменений к лучшему в будущем не предвидится, передает газета The Jerusalem Post.



«Очень жаль, что администрация Обамы, допускавшая один за другим промахи на Ближнем Востоке долгие годы, пытается таким образом гарантировать, что хаос будет продолжаться еще и годы после ее ухода», — подчеркнул Эрдан.



Ранее в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выразила возмущение принятой 23 декабря резолюцией СБ ООН о запрете строительства на оккупированных палестинских территориях.



Израильская сторона обвинила администрацию Барка Обамы в том, что она скрытно участвовала в принятии документа, так как США не наложили вето, как год назад, а воздержались, благодаря чему он был принят.



Напомним, избранный президент США Дональд Трамп называл резолюцию ООН по Израилю унижающей израильтян и просил администрацию Барака Обамы заблокировать ее принятие.

