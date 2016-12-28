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Писатель Ричард Адамс скончался в Великобритании

Он был автором романа в жанре героического фэнтэзи «Обитатели холмов»

Фото: ТАСС

Известный писатель Ричард Адамс скончался в возрасте 96 лет в Великобритании. Он был автором изданного в 1972 году романа «Обитатели холмов». 

«Любимая Ричардом семья сообщила, что их дорогой отец, дед и прадед скончался в канун Рождества», – цитируют Дни.Ру текст сообщения на официальном сайте писателя.

Роман «Обитатели холмов», написанный в жанре сказки или героического фэнтэзи, принес Адамсу славу. Однако на русском языке произведение увидело свет лишь в 1998 году в сокращенном виде под названием «Удивительные приключения кроликов».

Главные герои романа – группа кроликов, ищущие новый дом после того, как их жилище было разрушено.

Роман был очень популярен у английских детей. По мотивам книги были сняты фильм и сериал.

О том, когда и где будет похоронен писатель, ничего не сообщается.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Писатель Ричард Адамс скончался в Великобритании

Писатель Ричард Адамс скончался в ВеликобританииОн был автором романа в жанре героического фэнтэзи «Обитатели холмов»

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