На стадионе «Лада-Арена» установят систему распознавания лиц

В тольяттинском «Лада-Арена» установят автоматизированную систему распознавания лиц. На приобретение программного обеспечения планируется потратить почти 6,5 млн рублей.

В Ледовом дворце установят систему «Визирь.Арена». Она будет проверять посетителей спортивного объекта на законопослушность, используя имеющуюся в наличии базу нарушителей общественного порядка.



В зависимости от результатов проверки система «Визирь.Арена» будет решать, открывать доступ в здание или же отказывать в нем, передает НИА «Самара».

Систему в спорткомплексе установят в ближайшее время. Комплекс видеоидентификации помогает обеспечить высокий уровень безопасности на стадионах во время проведения массовых мероприятий. Проверять будут всех без исключения посетителей Ледового дворца.



«Лада-Арена» является домашним стадионом хоккейного клуба «Лада». В нем могут вместиться одновременно более 6,1 тыс. зрителей.