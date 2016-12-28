Цех по производству контрафактного алкоголя закрыли в Рязани

Полицейские в Рязани закрыли подпольный цех, где нелегально производили контрафактный алкоголь. Всего в ходе рейда было изъято 8 т готовой продукции, 8,5 т спиртосодержащей жидкости и 180 тыс. пустых бутылок, сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

По данным РИА «7 новостей», цех располагался в южной промзоне города. Подпольное производство, находившееся в складском помещении, было оборудовано полуавтоматической линией по розливу спиртного в бутылки и маркировки их этикетками и акцизными марками. В частности, там производили «виски», «ром», «текилу» и «водку».

Уточняется, что организаторами подпольного цеха стали пять человек. В настоящее время контрафактный алкоголь отправили на экспертизу, специалистам предстоит выяснить, где спиртное реализовывалось.

Подозреваемым в изготовлении и сбыте контрафактного алкоголя грозит до шести лет лишения свободы.

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