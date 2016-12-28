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В Челябинске впервые за 6 лет открылся вытрезвитель

Как подчеркивают в мэрии, это социальное, а не медицинское учреждение

Центр временного пребывания лиц в состоянии алкогольного опьянения открылся в Челябинске.

Он находится на том же месте, на котором шесть лет назад был вытрезвитель.

Центр рассчитан на 34 места. Время пребывания в нем составит от трех часов до суток.

Ранее в администрации Челябинска, которая курирует это заведение, особенно подчеркивали, что открывшийся центр — это скорее социальное, нежели медицинское учреждение.

Это временный приют для человека, пока тот не протрезвеет или за ним не приедут его родственники.

Туда не предполагается свозить «откровенных бомжей», сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Из городского бюджета на открытие вытрезвителя было выделено 13 млн рублей на содержание штата.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

В Челябинске впервые за 6 лет открылся вытрезвитель

Как подчеркивают в мэрии, это социальное, а не медицинское учреждение

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