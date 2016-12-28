В Орле собирают подписи против установки бюста Сталина

Петиция с требованием не допустить установки бюста Сталину в Орле появилась на сайте change.org. На данный момент ее подписали около 800 человек.

Как писали «Известия», идея установки бюста принадлежит местному отделению общероссийской организации «Дети войны» и региональному отделению Компартии.



Нынешнее обращение адресовано властям города и области. В тексте говорится о том, что памятник Сталину в Орле станет оскорблением памяти жертв политических репрессий и «плевком в душу их потомков».



Как отмечает ресурс InfoOrel.ru, подобная ситуация складывалась год назад.



Тогда тоже появилась идея об увековечении памяти Сталина. В мэрии Орла даже обсуждалась инициатива о проведении общегородского референдума по этому вопросу.