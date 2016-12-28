Экс-форвард «Спартака» завешает карьеру

Фернандо Кавенаги, бывший форвард «Спартака» и «Бордо» объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщил сайт «Ривер Плейта», чьим воспитанником является футболист.

Кавенаги с апреля текущего года был без работы после расторжения договора с клубом АПОЭЛ после полученной в феврале травмы.

За «Спартак» 33-летний аргентинец выступал с 2004 по 2007 годы. Он сыграл в 51-м матче и забил 12 голов, сообщает «Спорт-Экспресс».

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