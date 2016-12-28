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Уровень газификации Тамбовской области превысил 95% 

За десять лет в регионе было построено более 800 км межпоселковых газопроводов

В 2016 году уровень газификации Тамбовской области превысил 95%. За десять лет в регионе было построено более 800 км межпоселковых газопроводов за счет средств «Газпрома» и более 700 км распределительных сетей за счет финансирования из бюджетов разных уровней.

Уровень газификации Тамбовской области поднялся с 64,% в 2006 году до 95,3% на начало 2016 года. С 2016 по 2020 год в регионе планируется обеспечить газом 57 котельных и более 2,5 тыс. домов.

Как передает ИА «Онлайн Тамбов.ру», общий объем инвестиций «Газпрома» на сегодняшний день составляет порядка 4,6 млрд рублей.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Уровень газификации Тамбовской области превысил 95% 

За десять лет в регионе было построено более 800 км межпоселковых газопроводов

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