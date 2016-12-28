Детский технопарк появится под Пензой

В Пензенской области появится детский технопарк.



Регион вошел в состав 17 субъектов федерации, которым в следующем году будет выделено на эти цели в общей сложности 925 млн рублей субсидий.

Как отмечает ИА «Пенза-Пресс», по условиям Агентства стратегических инициатив сама область должна вложить в строительство площадки 30% средств из регионального бюджета, а 20% вложат частные компании.

По данным агентства, в Пензенской области реализацией проекта будет заниматься ГК «МЕдИнж».

Как писали «Известия», по задумке авторов идеи, технопарки «Кванториум» должны стать площадками, на которых дети в проектном режиме будут решать задачи в рамках естественно-научных и технических направлений. Они предназначены для ускоренного развития детей в возрасте с 5 до 18 лет.

В числе регионов, в которых будут построены детские парки оказались Башкирия, Карелия, Ставрополье, Мурманская, Воронежская и Московская области.