Памфилова предлагает внедрить новую систему для голосования

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова призвала коллег обсудить и постараться внедрить новую систему для голосования.

Новая система

По словам главы ЦИК РФ, если задуманное будет реализовано, избиратели смогут голосовать без открепительных талонов. Им достаточно будет прийти на любой избирательный участок с паспортом, и это будет зафиксировано в единой базе избирателей.

В феврале в ЦИК пройдет круглый стол, затем ряд других мероприятий, где члены обсудят, что потребуется для решения поставленной «сверхзадачи», как назвала ее глава Центризбиркома.

Направления работы на 2017-й

Обозначила Памфилова и основные направления работы ведомства на 2017 год.

Первостепенная задача — подготовка к выборам президента, разработка проектов нормативных и иных актов.

«С января 2017 года мы начинаем заниматься президентской кампанией перед выборами, которые по закону должны проходить и пройдут в марте 2018 года», — отметила председатель ЦИК РФ.

Допвыборы

Помимо этого в ЦИК планируют организовать подготовку дополнительных выборов депутата Госдумы седьмого созыва, а также оказать правовую, методическую, информационную и организационно-техническую помощь избиркомам.

Особое внимание будет уделено обучению членов участковых избиркомов.

«Мы выявили сейчас самое слабое звено — слабое обучение. Пока надо в большей степени упор делать именно на качество обучения в первую очередь участковых избирательных комиссий. Давайте не терять ни дня, будем заниматься этим весь предстоящий год», — предложила Памфилова.

Новый совещательный орган

Кроме того, на заседании приняли постановление о создании совета председателей избирательных комиссий субъектов РФ. Это будет совещательный орган при ЦИК, который займется «реализацией установленных законодательством РФ о выборах и референдумах полномочий ЦИК России, избирательных комиссий субъектов РФ, других избирательный комиссий, комиссий референдума», как следует из положения.

Совет займется подготовкой к выборам и их проведением, а также подготовкой рекомендаций по вопросам правого просвещения избирателей и контролем за соблюдением прав избирателей.

В совет войдет сама Памфилова, зампред ЦИК Николай Булаев, секретарь ведомства Майя Гришина и председатели избиркомов.