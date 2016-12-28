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Бесплатные метробусы будут курсировать в Уфе на Новый год

Транспорт будет развозить пассажиров к ледовым городкам и к главным достопримечательностям города

Бесплатные метробусы будут курсировать в Уфе в новогодние праздники. Об этом сообщили в госкомитете Башкортостана по предпринимательству и туризму.

Транспорт будет развозить пассажиров к ледовым городкам и к главным достопримечательностям города. Всего будет действовать два маршрута — Южный и Северный. В каждом метробусе туристов будут сопровождать волонтеры, сообщает ИА «Башинформ».

Бесплатный транспорт запустили в рамках проекта «Башкортостан новогодний, удивительный». Уточненное расписание маршрута появится в ближайшее время.

Данный вид транспорта особым спросом пользуется в таких странах, как США, Бразилия, Венесуэла, Франция, Колумбия, Австралия, Гватемала, Канада, Япония, Иран и Турция.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Бесплатные метробусы будут курсировать в Уфе на Новый год

Транспорт будет развозить пассажиров к ледовым городкам и к главным достопримечательностям города

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